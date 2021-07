SCONCERTI, Vlahovic? Se non rinnova lo cedo e...

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, ha così parlato nel corso di Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalla Lazio: "A Sarri non servirà più di un mese, si parla di 50-60 allenamenti e sono tanti. Il vero problema è semmai non avere tutti i giocatori insieme ma per il resto, visto anche il suo fondamentalismo, non penso ci sarà bisogno di troppo tempo". Serviranno ancora movimenti di mercato. "Non so quanto vogliano piazzare Correa e quanto bisogno abbiano. Per me può fare benissimo l'esterno sinistro, la mezzapunta che parte larga. Non il quinto, ma un secondo attaccante che parte da sinistra. Una Lazio senza Correa sarebbe una Lazio indebolita". Con Vlahovic che farebbe? "Dipende da lui, eppure sembra sempre della Fiorentina la colpa. Il giocatore sta dicendo che resta, il suo procuratore no... Chi dice bugie? Personalmente, visto che ha mercato: o firma adesso un prolungamento del contratto oppure lo vendo e prendo Raspadori, oppure Scamacca, o qualunque altro. Basta si vedano i soldi, visto che quelli di Chiesa per esempio ancora non si sono visti. Mai essere schiavi di un giocatore, un'azienda non può rimanere ferma, deve andare avanti. Se, come leggo, Vlahovic chiede 6 milioni significa che vuole andare via, che qualcuno glieli darebbe. Allora lo cedi e ti concentri su chi arriva a sostituirlo".