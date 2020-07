SCONCERTI, Riprenderei Sousa: c'è la ribollita...

Intervenuto su TMW Radio ai microfoni di Stadio Aperto, il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato anche l'attualità di casa Fiorentina: "C'è bisogno dei giocatori, più che degli allenatori. Serve alzare il livello dei calciatori, serve chi ha vinto qualcosa: basta vedere la differenza che fa Ribery, e si nota. Se non hai chi ha vinto, sarà molto difficile che tu cominci: qualunque allenatore tu abbia, la prima cosa è prendere giocatori che hanno vinto, se te li puoi permettere. Di Francesco è un ottimo allenatore, io tra l'altro poi rimarrei in Italia, perché con uno straniero ci sono mesi per l'adattamento. A Firenze riprenderei volentieri però Sousa, e lo consiglierei anche al Torino: è un profilo internazionale, che è già stato in Italia. Non è vero che le minestre riscaldate non vanno bene, a Firenze ci campiamo con la ribollita...".

Riascolta il suo intervento nel podcast: