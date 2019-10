SCONCERTI, Mi sento preso in giro da Chiesa

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, su TMW Radio: "Perché non parla più Chiesa? Che messaggio è? Mi sento preso in giro. Non mi interessa nemmeno più, conta solo il suo rendimento che è molto sceso. Non si può continuare così. La Fiorentina ha bisogno del suo ritorno. La multa di 2mila euro per simulazione? Le parole di Gasperini furono infami, ma Chiesa paga il suo modo di giocare. Ha sempre un equilibrio precario quando scatta. Non credo sia un simulatore".