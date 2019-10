SCONCERTI, La Fiorentina ha perso per gli infortuni

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta a TMW Radio durante 'Stadio Aperto'. "A Firenze si sono arrabbiati per il gol irregolare della Lazio, ma la Fiorentina ha perso la partita per i due infortuni di Caceres e Sottil. Andrei a rivedere il var per evidenziare gli errori di Sottil, che non può fare il quinto di centrocampo. Un giocatore di 20 anni non può andare a terra. Prendersela con la moviola è come nascondersi gli occhi sotto il guanciale".