Schwoch sul 2-1 di domenica: "Coi viola il miglior primo tempo del Napoli"

vedi letture

L'ex attaccante Stefan Schwoch ha parlato a TeleVomero, tornando sul successo del Napoli domenica scorsa contro la Fiorentina: “Con i viola il Napoli ha disputato il più bel primo tempo dell’anno per intensità e aggressività. A tratti mi ha ricordato anche l’Atalanta di Gasperini per come andava a giocare uomo contro uomo. Secondo me c’è stata una prestazione importante di Gilmour, autore di una grandissima partita, e poi c’è Raspadori che sta portando grandi vantaggi a Lukaku.

L’ex Sassuolo sta alleggerendo il compito al belga, che prima era un po’ abbandonato lì davanti. Ora i difensori si dividono perché devono preoccuparsi di due uomini, mentre prima avevano gioco un po’ più facile".