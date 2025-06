Schroffenegger si racconta: "Ho avuto uno pneumotorace, dormivo seduta"

vedi letture

Katja Schroffenegger si racconta a Repubblica: l'ex portiere della Fiorentina, 34 anni, attualmente al Como Women, ha parlato al quotidiano dei problemi di salute avuti nell'ultimo periodo. Nel settembre 2024 si era operata al tendine d'Achille e a gennaio aveva ripreso gli allenamenti, ma a un certo punto le è mancato il fiato: "Non ero in grado di continuare perché avevo male al petto e non riuscivo a parlare, pensavo di avere un infarto". Si trattava, racconta, di uno pneumotorace, ovvero un buco nel polmone. "Per un mese non mi riuscivo a girare nel letto, dormivo seduta e potevo solo soffiare su delle palline. Non ho mai parlato con nessuno di ciò che mi era capitato, pensavo solo a riprendermi.

Ho sofferto molto perché non sapevo con chi parlare. Sono tornata a giocare cambiata nella testa e più padrona di me stessa. Ho ancora sogni a cui non voglio rinunciare. Non sono certamente la giocatrice più titolata di tutte ma sono l'ultima a mollare".