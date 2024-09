SCAMACCA, Al lavoro per recupero, in campo a inizio 2025

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il centravanti dell'Atalanta e della nazionale Gianluca Scamacca continua il lavoro di recupero in seguito all'intervento cui è stato sottoposto per l'infortunio al ginocchio subito a inizio agosto in un'amichevole col Parma. Per l'inizio del nuovo anno, dovrebbe poter tornare in campo. Il giocatore è stato operato da Pierpaolo Mariani a Villa Stuart il 5 agosto scorso per la ricostruzione del legamento crociato sinistro, con l'interessamento del menisco e del collaterale e dopo un mese e mezzo ha già ripreso a calciare.

Per i primi tre mesi, Scamacca è seguito direttamente dall'equipe del prof. Mariani presso la clinica romana, poi dai primi di novembre proseguirà la preparazione a Bergamo. (ANSA).