SASSUOLO, Bigica già in bilico ma Gattuso verso il no

Emiliano Bigica è già in bilico dopo il 6-1 subito in casa ieri sera e come riporta TMW, il club neroverde sta riflettendo in queste ore sul da farsi. Resta da capire se qualcosa si muoverà già a breve o se invece si aspetterà l'andamento delle prossime gare (in arrivo due scontri diretti contro Hellas Verona e Frosinone).

Per la sostituzione, al momento la pista Rino Gattuso, dopo i recenti ulteriori nuovi contatti avvenuti nelle ultime ore, si sta raffreddando con l'ex centrocampista del Milan che sembra orientato a dire no. Stesso discorso per Ballardini (anche in virtù dei 18 mesi di contratto con la Cremonese) e per Grosso che preferirebbe allenare a partire dalla prossima stagione.