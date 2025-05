Sarri-Milan, opzione più complicata. TMW: "Igli Tare lo allontana dai rossoneri"

vedi letture

Maurizio Sarri-Milan, un'opzione che appare più complicata. Lo scrive TMW, secondo cui con Igli Tare, ex direttore sportivo di Sarri, non è mai scattata la scintilla, anzi. I rapporti tesi fra le parti erano stati uno dei primi motivi per l'addio alla Capitale del dirigente, dopo 15 anni di collaborazione con Lotito. La scelta del tecnico sarà la prima da fare per Tare nella sua (prossima) nuova veste. Tare, in un'intervista di oltre un anno fa, parlava così del rapporto con l'ex allenatore biancoceleste: "Sarri sul campo è molto bravo, ma fuori è difficile creare un rapporto con lui e comunicare".