SAPONARA, Mi sento un po' una chioccia, me la godo

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Riccardo Saponara ha parlato del momento suo e della Fiorentina. Ecco le sue parole a partire dall'avvio difficile: "Credo che una vera spiegazione non ci sia perché abbiamo sempre espresso il nostro gioco ma a volte sono mancati i dettagli anche se non per qualche carenza. Era un periodo di poca lucidità e di poca forma. Quando le abbiamo ritrovate, siamo riusciti a ritrovare quell'incisività".

Sul tour de force di aprile: "Sarà durissima perché affronteremo gare importanti in tutte le competizioni e ad inizio stagione avremmo firmato per trovarci dove siamo oggi. Gridiamo vendetta per qualche punto lasciato per strada che ci avrebbe proiettato in zone di alta classifica. Ora abbiamo un entusiasmo che può darci una grande carica".

Sulle tante gare da protagonista: "In questi 3 anni in cui sono andato sempe in prestito sono stato tanto male. Ho sempre saputo che potevo fare di più ma non credevo che avrei avuto di nuovo questa possibilità alla Fiorentina. Quando il mister decise di confermarmi non credevo di poter essere così importante. Mi sento fortunato ad avere di nuovo l'opportunità che non ho sfruttato 5 anni fa. Mi sto godendo questie due stagioni da giocatore cresciuto quale non ero. Ora mi sento un po' una chioccia, ma mi si cuce perfettamente addosso".