Il Como fa la storia: Napoli eliminato ai rigori e semifinale di Coppa Italia raggiunta

Il Como firma un’impresa storica al “Maradona” ed elimina il Napoli dalla Coppa Italia, conquistando una semifinale che mancava da oltre quarant’anni. Una serata memorabile per la squadra lariana, capace di reggere l’urto di uno stadio difficile e di uscire vincitrice dopo una sfida intensa, ricca di colpi di scena e di forti emozioni fino all’ultimo rigore.

La gara si apre con il vantaggio del Como grazie a Baturina, freddo dal dischetto, che gela subito il pubblico partenopeo. Il Napoli prova a reagire ma fatica a trovare continuità, mentre la squadra di Fabregas gioca con personalità e ordine. A inizio ripresa arriva il raddoppio firmato da Vergara, che sembra indirizzare definitivamente il match. I padroni di casa, però, non mollano e riescono a rientrare in partita, trascinando la sfida fino ai calci di rigore dopo un finale carico di tensione.

Dal dischetto si vive una vera e propria maratona: ben sedici rigori complessivi, con errori pesanti e parate decisive. A risultare determinanti sono l’errore di Lukaku e soprattutto l’intervento di Savic su Perrone, che consegna al Como una qualificazione storica e meritata. Un successo che certifica il momento super dei lombardi, attesi dalla gara di campionato sabato contro la Fiorentina.