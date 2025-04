San Siro, domani il pubblico delle grandi occasioni: in 70mila per Milan-Fiorentina

Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni domani sera a San Siro, in occasione del big match tra il Milan e la Fiorentina, scontro diretto per arrivare in Europa. Per la gara di domani, secondo quanto appreso dal portale MilanNews.it, sono attesi ben oltre 70mila spettatori.

La partita è valida per il 31° turno del campionato di Serie A Enilive e le due squadre sono separate da 4 punti, con i Viola in vantaggio. Si tratta forse dell'ultimissimo treno per l'Europa via campionato per il Milan che, in caso di una sconfitta, sarebbe sempre più nono e nella terra di nessuno mentre la Fiorentina con un successo confermerebbe il suo ottimo momento e lancerebbe il guanto di sfida alle competitor per l'Europa che conta.