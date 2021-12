SAMP, Oggi il derby ma il club rischia guai se...

Stasera la Sampdoria sarà impegnata alle 20.25 nel classico derby della Lanterna ma la vicenda Ferrero (che ieri davanti al gip si è avvalso della facoltà di non parlare) rischia di coinvolgere anche la Samp nonostante le sue dimissioni. Per ora non è stata aperta nessuna inchiesta federale ma secondo Il Secolo XIX presto la FIGC potrebbe chiedere gli atti alla Procura. Nel mirino un’intercettazione del 18 novembre 2020, tra Gianluca Vidal e Andrea Diamanti, manager di fiducia del gruppo Ferrero.

L’argomento sono le somme che dovrebbero risolvere le situazioni di alcune aziende: Diamanti parla di versamenti da 125.000 che riguarderebbero due società di Ferrero con un termine di pagamento al 2 dicembre "che Ferrero si è impegnato a fare". La risposta di Vidal: "Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi della Sampdoria". Se dunque fosse dimostrata la distrazione di somme di denaro, questo potrebbe inguaiare la società blucerchiata, anche in base alle ultime norme sulla responsabilità oggettiva si può andare da sanzioni economiche a punti di penalizzazione.