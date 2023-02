SABIRI, Emozionato e felice di far parte della Viola

Il nuovo acquisto della Fiorentina Abdelhamid Sabiri ha postato su Instagram e Twitter dove prima ha ringraziato al Sampdoria e poi dove si ritrae già in maglia viola. Questo il pensiero scritto dal centrocampista: "Cari fan, voglio cogliere l'occasione per ringraziare la Sampdoria per avermi aiutato ad avere questa opportunità. Sono felice di continuare a indossare questa maglia per il resto della stagione. Prometto di dare tutto il possibile fino all'ultimo secondo insieme per realizzare il nostro Sogno. Sono emozionato e felice di far parte presto della famiglia Fiorentina. Tutti i ringraziamenti sono dovuti ad Allah. Ci vediamo presto".