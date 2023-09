SABIRI, Debutto con sconfitta con la maglia dell'Al-Fayha

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Debutto con la nuova maglia dell'Al-Fayha per Abdelhamid Sabiri, ex Sampdoria e Fiorentina che con la maglia viola però, come noto, non ha giocato neanche un minuto di partite ufficiali. Il marocchino ha svolto l'intera partita della Saudi Pro League contro l'Al-Shabab in campo, perdendo però 1-0 in casa nonostante un'espulsione per gli ospiti.