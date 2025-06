Social Bove e quell'abbraccio commovente con Cataldi: un'amicizia consolidata nella Fiorentina

Questa mattina Danilo Cataldi, ormai tornato formalmente un giocatore della Lazio, ha voluto salutare Firenze e la Fiorentina dopo il mancato riscatto da parte della società viola. L'ormai ex compagno in viola Edoardo Bove, che ovviamente ha lo stesso percorso anche se per motivi diversi, pubblica una foto su Instagram in cui i due si abbracciano forte, al rientro del giocatore giallorosso dopo la paura del malore e del ricovero ospedaliero. Un abbraccio che sa di affetto e amicizia tra i due consolidata proprio dal difficile momento attraversato da Bove, due giocatori che proprio per questi valori espressi hanno conquistato la stima e l'affetto dei tifosi viola.