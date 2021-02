SABATO, Inter, a Firenze è dura: FR7 impressionante

L'ex centrocampista nerazzurro Antonio Sabato ha parlato della partita di ieri a San Siro tra l'Inter e la Juventus: "La sconfitta dell'Inter è figlia di due regali - dice a Tuttomercatoweb.com -, però senza Lukaku è dura... Siamo troppo dipendenti dal belga. Gli allenatori non devono offendersi, ma quando hai un giocatore così parlano i numeri. E poi non c'era neanche Hakimi che spinge e crea profondità. È come se alla Juve togli Ronaldo. Senza Lukaku contro le big ci sono problemi, indipendentemente dai due gol presi. La gara di Firenze? Non sarà una partita semplice, ricordiamoci la gara di Coppa Italia. La Viola è la Viola, se non la prendi in un certo modo è complicata. Ribery tra l'altro lo vedo bene, mi ha fatto una bella impressione contro il Torino. E vincere a Firenze non è mai facile".