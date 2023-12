SABATINI, Napoli vuole Mazzocchi. Dia? Via solo a certe cifre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa per il suo ritorno alla Salernitana nel ruolo di Direttore Sportivo, Walter Sabatini ha parlato anche dell'ex obiettivo di mercato viola Boulaye Dia. Queste le sue parole riguardo ad una possibile cessione nel mercato di gennaio dell'attaccante senegalese: "Non so ancora se qualcuno lo richiederà, ma costa. Iervolino ha avuto una esposizione di decine e decine di milioni di euro. In due anni ha fatto sacrifici personali incredibili. Se ce lo chiedono in prestito perdono tempo. Se va via è per una cifra importante, che ci aiuta ad andare sul mercato per una eventuale sostituzione. La clausola è sempre oggetto di discussione. Forse è presto per entrare nel dettaglio, più tardi studierò i documenti col segretario e con la proprietà".

Inoltre, Sabatini ha speso parole anche per Pasquale Mazzocchi, esterno dei campani seguito dal Napoli e su cui si era parlato anche di Fiorentina: "Il Napoli è interessato al giocatore, per me che l'ho preso a un milione dal Venezia è una soddisfazione personale. Non c'è decoro in questa situazione. Non serve trovare un accordo con un calciatore e poi fare un'offerta irrisoria. Io lo so che lui mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà dinanzi alla sua stessa vita, ma parlerò con lui a quattrocchi e sarò chiaro. Se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un atleta importante, da nazionale. Non è un aggregato. Mazzocchi è un ragazzo fortissimo, ha indossato la maglia azzurra con le sue forze e chi ha visto la partita ieri sera avrà notato un difensore al top contro Leao. Il Napoli forse avrebbe superato il turno in Champions l'anno scorso con un Mazzocchi così nel motore. Potrebbe indossare la maglia azzurra, va trovato un accordo tra i residuali presidenti italiani. Occorre un'intesa serena ed equa per entrambi i club".