SABATINI, I viola dovrebbero puntare alla Champions

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana e scopritore di tantissimi talenti italiani e non, ha parlato a poche ore dalla gara che vedrà la Fiorentina opporsi al club campano: "Non credo che la Salernitana giochi per difendersi stasera, anzi presseranno in maniera sfacciata. La Fiorentina si sta ritrovando ma la squadra di Nicola è ostica. Un plauso Italiano, che pur essendo un allenatore ancora giovane è riuscito a togliersi da un momento di difficoltà, significa che ha la testa giusta perché spesso gli allenatori si perdono in questi momenti.

Per il valore della piazza e della società credo che la Fiorentina dovrebbe ambire alla Champions League. Non che possa essere un obiettivo concreto, ma almeno partire ogni stagione per provare a raggiungerla. Come rosa attuale, nessun giocatore dei viola mi fa saltare sulla sedia: tanti ottimi calciatori, nessun grande talento. Un campione in Serie A? Non me ne vogliano i tifosi della Fiorentina ma dico Federico Chiesa".