SABATINI, DV9 come Ibra 20 anni fa: a gennaio resta

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato dei temi di stretta attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “A Firenze si respira grandissimo entusiasmo. Contro il Milan è stata una partita indimenticabile. La squadra di Italiano sta crescendo e sta acquisendo una maturità importante. Vlahovic? Credo che il serbo resterà a gennaio. Per 50 milioni Commisso non si priverà del suo gioiello adesso, ma credo che se ne andrà a fine anno. Guardando Vlahovic mi sembra di vedere Ibrahomivic vent’anni dopo. Probabilmente come lo svedese, Dusan avrà una carriera dove indosserà tante maglie diverse. Parliamo di un attaccante sempre più forte che segna sempre di più. La squadra con Commisso in prospettiva sarà una grandissima piazza. Se la Fiorentina arrivasse quarta quest’anno perchè Vlahovic dovrebbe cambiare squadra?"