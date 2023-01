S. BRAGA, Incredibile, vince ancora con un gol al 98'

Prosegue la striscia di vittorie consecutive dello Sporting Braga, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League che battendo il Pacos de Ferreira all'ultimo secondo arriva a cinque vittorie di fila. Nella 17esima giornata del campionato portoghese, il Braga vince 2-1 fuori casa dopo essere passato in vantaggio con Vitinha al 58', subendo il pareggio di Holsgrove ma trovando il gol al 98' di Banza che consegna i 3 punti. Finale convulso che vede anche un'espulsione per i padroni di casa. La squadra allenata da Amorim ha solo vinto nel 2023 e resta al secondo posto ad un punto dal Benfica primo, in attesa che il club di Rui Costa giochi la sua partita.