ROSSINELLI, Viola ha grandi giocatori. Lo Spezia...

Marco Rossinelli, doppio ex della sfida tra Spezia e Fiorentina, è intervenuto per parlare della gara di venerdì, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Lo Spezia è un po' la sorpresa del campionato, ha una squadra tra le più giovani del torneo, ma l'allenatore ha i suoi metodi di gioco e sa cosa pretendere dai calciatori. Ha creato un bel gruppo e lo stiamo vedendo domenica per domenica e ci fa rimanere spesso a bocca aperta. Anche con il Milan si è visto un gran bel gioco. Noi tifosi speriamo nella salvezza, è un campionato un po' strano dove non c'è certezza di niente, ma ce la meritiamo perché al primo anno che siamo saliti in A non abbiamo ancora visto una partita al Picco. Il pubblico manca a tutte le squadre, non sembrano gare di campionato, ma amichevoli del giovedì come quando andavamo nei paesi noi. E' un aspetto troppo importante. Fiorentina? Ho visto domenica la partita contro la Sampdoria e secondo me ha perso immeritatamente. I blucerchiati nel primo tempo non si sono mai avvicinati alla porta, i viola hanno fior fiori di giocatori, mancava Ribery, ma non mi è dispiaciuto Vlahovic, poi c'è Castrovilli che è fortissimo. Sono situazioni che quando ti ci trovi è brutto e difficile uscirne fuori specialmente se non hai la mentalità e l'abitudine a lottare per la salvezza. Mi auguro che Prandelli riesca a inculcargliela un po' pur giocando sempre come sa. Domenica scorsa ho visto una bella squadra. Biraghi? Può giocare benissimo nel ruolo che gli fa fare Prandelli che li ha a disposizione, li ha tutti i giorni con sé. Noi parliamo della partita che vediamo però tante volte si sbaglia tutti perché è facile giudicare dopo, ma nessuno riesce più ad avere i piedi per terra. I tifosi vorrebbero sempre vincere, i giornalisti sempre vedere le belle cose. Il calcio è cambiato tanto, bisogna adeguarci, viviamo una bella realtà e stiamo vedendo crescere molti ragazzi tra cui tre spezzini. L'ultimo prima di loro forse ero io (ride, ndr). Se perdi tre partite cambiano tanti giudizi, non siamo mai contenti".