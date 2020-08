ROMA, Riccardi in uscita: c’è la Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV RANIERI, ALTRA PISTA IN SERIE B: CREMONESE AVANTI Oltre a quelle di Salernitana ed Empoli, c'è una nuova pista in Serie B per quanto riguarda il futuro di Luca Ranieri, difensore classe '99 della Fiorentina rientrato in rosa dopo i mesi trascorsi in prestito all'Ascoli. Secondo quanto raccolto da... Oltre a quelle di Salernitana ed Empoli, c'è una nuova pista in Serie B per quanto riguarda il futuro di Luca Ranieri, difensore classe '99 della Fiorentina rientrato in rosa dopo i mesi trascorsi in prestito all'Ascoli. Secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV VIOLA, TAMPONI TUTTI NEGATIVI. PULGAR-GHIDOTTI... Tutti negativi i tamponi effettuati ieri dai giocatori della Fiorentina, nel secondo ciclo di esami svolti dopo l'inizio della fase di preparazione in vista della prossima stagione. Buone notizie, dunque, per ciò che riguarda i tesserati di Iachini. Ghidotti e... Tutti negativi i tamponi effettuati ieri dai giocatori della Fiorentina, nel secondo ciclo di esami svolti dopo l'inizio della fase di preparazione in vista della prossima stagione. Buone notizie, dunque, per ciò che riguarda i tesserati di Iachini. Ghidotti e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi