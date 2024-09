ROMA, Pellegrini lavora in gruppo per essere a Genova

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Dopo Artem Dovbyk, anche Lorenzo Pellegrini viaggia verso il recupero. Il centrocampista della Roma ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo il problema muscolare accusato in nazionale e se domani confermerà i feedback positivi mostrati questa mattina in allenamento, allora sarà convocato per la trasferta col Genoa. Resta ancora ai box, invece, Enzo Le Fée, mentre non si è allenato con il resto dei compagni Nicola Zalewski, al centro di una trattativa di mercato con il Galatasaray. Club turco e Roma hanno già l'accordo a 11 milioni di euro, ma è il calciatore che continua a dire "no" al trasferimento a Istanbul. (ANSA).