ROMA, Incontro nel pomeriggio col Sassuolo per Frattesi

È andato in scena oggi pomeriggio l'incontro tra Roma e Sassuolo a tema Davide Frattesi, obiettivo di lungo corso per la squadra capitolina, che ha visto coinvolti il gm della Roma Tiago Pinto, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi. Ieri invece era toccato a Inter e Juventus fare visita alla sede milanese del club neroverde. Stuzzicato dai cronisti presenti, Carnevali non ha voluto comunque sbilanciarsi sull'esito del confronto: “È ancora presto. Si è parlato di Volpato? Almeno quello”. Ancora più ermetico Pinto, che scherzando ha semplicemento detto: “Io voglio solo vendere”