Roma, il procuratore di Klopp chiude ai giallorossi: "La notizia sulla Roma non è vera"

Se nelle scorse ore La Stampa (QUI la notizia completa) aveva lanciato l'indiscrezione di Jurgen Klopp nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione, poco fa è arrivata pronta la risposta dall'entourage del tecnico tedesco. Il procuratore dell'ex Liverpool infatti ha dichiarato al portale arabo winwin.com: "Questa notizia non è vera". Poche parole ma nette che, almeno per il momento, chiudono il discorso.