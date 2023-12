ROMA-FIO, Ecco alcune statistiche del match di stasera

Fonte: FootStatsCalcio

Quattro partite di fila senza sconfitte (tre vinte e un pari) per la Roma che si è riportata in corsa per le posizioni che contano della classifica. Subito in scia dei giallorossi c'è la Fiorentina che ha vinto nell'ultimo turno di campionato, ma non pareggia una partita dalla sesta giornata di questa Serie A.

All'Olimpico la tradizione è nettamente a favore della Roma che ha vinto 41 volte sugli 84 incontri giocati, contro le sole 15 della Fiorentina. I giallorossi hanno collezionato quattro vittorie e un pari negli ultimi 5 incontri interni contro i viola. L'ultimo successo dei toscani è del 7 aprile 2018 (0-2 gol di Benassi e Simeone).

Due squadre vicine in classifica ma che hanno in comune anche un'altra caratteristica: mandano a segno una grande quantità di giocatori diversi. Prima di questa giornata la Fiorentina era seconda in questa speciale graduatoria, con 11 calciatori con almeno un gol. E la Roma? Ha fatto fin qui meglio di tutti con 12. In fatto di reti, attenzione ai primi tempi della Fiorentina e agli ultimi minuti della Roma. Sempre prima di questo turno campionato i viola erano con il Milan la squadra migliore nei primi 45 minuti con 15 centri. Dal 76' fino a fine gara emerge invece la compagine di Mou: nessuno come i giallorossi con 13 gol.