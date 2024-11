ROMA-BOLOGNA, Italiano corsaro all'Olimpico: finisce 2-3

Periodo nero in casa Roma: i giallorossi perdono anche in casa contro il Bologna di Italiano per 2-3. Emiliani in vantaggio nel primo tempo con Castro. Nella ripresa El Sharawy rimette in parità la gara, ma Orsolini riporta in vantaggio i rossoblù. Al 72' viene annullato il terzo gol del Bologna per un fallo di mano di Dallinga, ma 5 minuti più tardi ci pensa Karlsson a segnare l'1-2. El Sharawy risegna e accorcia le distanze ma non evita la sconfitta giallorossa.