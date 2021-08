ROMA-ACF, Fermati tifosi con Green Pass falsi

All'indomani del ritorno massiccio dei tifosi allo stadio, è tempo di bilanci sulle precauzioni prese per evitare il contagio da Covid-19. Le restrizioni per l'ingresso allo stadio prevedono l'entrata negli impianti solo di chi è in possesso di Green Pass o tampone negativo ma ieri, secondo quanto raccolto da Repubblica, qualche spettatore all'Olimpico ha provato ad aggirare le norme. Sono una decina infatti i tifosi fermati all'ingresso poichè in possesso di Green Pass falsi o tamponi scaduti, relativamente pochi se si pensa agli spettatori presenti ieri in occasione di Roma-Fiorentina(circa 30mila). In sostanza, una prima prova superata piuttosto bene per il nuovo sistema di filtraggio all'ingresso.