RIZZOLI, Arbitri? Prime giornate insufficienti ma poi...

Nicola Rizzoli, responsabile degli arbitri per la Serie A, ha fatto alcune valutazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il voto fin qui lo divido in due parti. Le prime due-tre giornate sono state sotto la sufficienza, poi ci siamo ripresi. Il regolamento è cambiato tantissimo ed è anche per questo che le prime giornate sono state complicate per noi. Statistiche alla mano c'è stato un intervento della tecnologia ogni due partite, un dato molto diverso rispetto a quello della passata stagione. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di entrare il meno possibile in campo. Gli errori accertati con l'utilizzo della tecnologia sono sei, poco più dell'1% rispetto al conteggio totale. Ricordiamoci che il VAR non cancellerà mai gli errori al 100%".