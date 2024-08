RITORNI, Kayode? Può fare il centrale, Spalletti lo segue

FirenzeViola.it

Michael Kayode come centrale della difesa a tre di Raffaele Palladino? Di questo ha parlato Andrea Ritorni, procuratore nell'entourage del terzino della Fiorentina che, intervenuto a Radio Sportiva si è espresso così sulle prospettive tattiche del suo assistito: "Lui adessol è in grande forma fisica e mentale, ha tutto per fare una grande stagione in Viola. Gli occhi di Spalletti e del suo staff andranno anche su Mike senza dubbio"

Può fare il braccetto con Palladino?

"Può fare il quinto, il terzo, nel calcio moderno devi essere duttile. Poi con Dodò ha grande sintonia e si sta esprimendo bene in questo ruolo e la posizione gli si può addire molto".

Tra i suoi assistiti c'è anche Lorenzo Lucchesi andato in prestito al Venezia dalla Fiorentina.

"Lorenzo ha grande prospettiva, che matura anno dopo anno. E' reduce dall'annata importante a Terni, 29 partite, 2 gol, 1 assist, a livello individuale ha fatto una grande stagione. Aveva anche altre squadre di B interessate ma voleva fortemente giocare in Serie A. E' andato a Venezia in prestito secco dalla Fiorentina: è una categoria superiore ma è un vero professionista e pian piano troverà il suo spazio e giocherà presto in grandi palcoscenici".