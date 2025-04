Riera torna a parlare della Fiorentina: "Ci davano per spacciati, e invece..."

Alla vigilia di Celje-Olimpia Lubiana, gara decisiva per la corsa ai primi posti del campionato sloveno, il tecnico dei padroni di casa Albert Riera è tornato a parlare dell'eliminazione patita ai quarti di Conference per mano della Fiorentina: "Per questo finale di stagione tutto è possibile. Ho vissuto tante esperienze nel calcio. Guardiamo la partita contro la Fiorentina: tutti ci davano per spacciati, invece siamo andati molto vicini alla vittoria. Non farò mai i complimenti a nessuno fino a quando matematicamente non avremo più alcuna possibilità di arrivare secondi. Fino ad allora, lotteremo.

Nel calcio non si può vivere nel passato. Non siamo più in Italia, ora dobbiamo pensare al campionato nazionale. Dobbiamo dimostrare ancora e ancora di essere una vera squadra”.