INDISCREZIONI DI FV IND.FV, IL PATTO RAMADANI-DV DEPOSITATO E IN VIGORE Ha già iniziato a far discutere l’inchiesta pubblicata questa mattina dal New York Times relativa ad un presunto accordo firmato tra la precedente proprietà della Fiorentina e il potente manager Fali Ramadani (tramite il suo braccio destro Pedro Pereira)... Ha già iniziato a far discutere l’inchiesta pubblicata questa mattina dal New York Times relativa ad un presunto accordo firmato tra la precedente proprietà della Fiorentina e il potente manager Fali Ramadani (tramite il suo braccio destro Pedro Pereira)... NOTIZIE DI FV SCELTE STRANE MA VINCENTI. SE IL MESSAGGIO DELLA PANCA... Prima vittoria dopo il lockdown, finalmente, e il resto in questo momento sono chiacchiere perché i tre punti presi ieri sera al Tardini valgono oro. Valgono oro anche perché la formazione iniziale lasciava basiti ed ho pensato che Iachini fosse in totale... Prima vittoria dopo il lockdown, finalmente, e il resto in questo momento sono chiacchiere perché i tre punti presi ieri sera al Tardini valgono oro. Valgono oro anche perché la formazione iniziale lasciava basiti ed ho pensato che Iachini fosse in totale... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi