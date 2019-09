RIBERY, Scherza con Montella per il cambio

Sulle pagine del Corriere dello Sport si fa l'analisi della gara vinta ieri dalla Fiorentina contro la Sampdoria. Su tutti la prestazione di Franck Ribery messa in risalto, 'leggenda vera' definito così dal quotidiano. Lo stesso esterno francese una volta sostituito da Montella, ha scherzato con quest'ultimo, come a dire... sempre io il primo ad essere sostituito? Il numero sette non sarebbe voluto uscire, aveva ancora voglia di stare in campo, ma questo weekend c'è il Milan. I due si sono abbracciati e Franck si è seduto in panchina. A fine partita Montella ha commentato così: "Uno che vuole giocare e fa piacere ad un allenatore vedere che un proprio calciatore non gradisce la sostituzione. Magari un giorno si arrabbierà davvero, ma non è stata l'occasione. Franck è un grande calciatore e ha una grande mentalità".