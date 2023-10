REPUBBLICA, Tifosi Newcastle non abbandonano Tonali

FirenzeViola.it

La Repubblica ha mandato un inviato a Newcastle per conoscere le sensazioni dei sostenitori Magpies in merito alle vicende che il loro nuovo acquisto estivo, Sandro Tonali, sta vivendo in Italia per via del caso scommesse che lo vede iscritto al registro degli indagati da parte della Procura di Torino.

Per la maggior parte, si legge, vanno in difesa del loro giocatore. "Dovete capirci, Sandro è uno di noi, un Geordie e lo amiamo. È straordinario, non lo abbandoneremo e lo sosterremo ancor di più" dice un tifoso. Visto anche il trattamento riservato a Ivan Toney, squalificato per 8 mesi per oltre 232 violazioni del regolamento anti-scommesse della Premier League, la sensazione è che lo "scandalo Tonali" possa essere decisamente sopportabile. Tonali intanto per ora non parla e in Inghilterra andrà in riabilitazione, con il Newcastle che, seppur estraneo, starà vicino alla sua stella per sostenerlo.