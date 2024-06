REGGIANA, Occhi su due difensori viola. E non solo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Reggiana dell'ex viola Wiliam Viali inizia a prendere forma. E il ds Marcello Pizzimenti, che ha lavorato per anni al fianco di Roberto Goretti ora alla Fiorentina, ha nella lista il nome di diversi giovani viola. In particolare la Gazzetta di Reggio fa i nomi dei difensori Pietro Comuzzo e Lorenzo Lucchesi, ma Pizzimenti è estimatore anche di altri giocatori in prestito come Distefano e Amatucci.