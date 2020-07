REBIC, Ramadani vede il Milan: resta il "nodo" viola

Il Milan di Stefano Pioli vola in campionato e ha nel mirino la qualificazione europea, ma allo stesso tempo il club pianifica le mosse per costruire la squadra della prossima stagione, che con ogni probabilità sarà guidata da Rangnick. Quello che lega la stagione attuale con la prossima è sicuramente Ante Rebic, che grazie a un 2020 da favola ha convinto anche il nuovo corso della società a confermarlo e per questo il suo agente, Fali Ramadani, è atteso a Milano mercoledì per intavolare la trattativa per il riscatto dall’Eintracht Francoforte (il prestito biennale scadrebbe nel 2021). Il Milan punta allo scambio alla pari con André Silva, non c'è volontà di spendere soldi extra, ma resta il problema legato al 50% del cartellino del croato destinato alla Fiorentina. L'incontro tra le parti sarà utile per trovare un'intesa. Lo riporta Sportmediaset.