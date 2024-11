RANKING UEFA, L'Italia torna terza dietro al Portogallo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria della Fiorentina e il pareggio all'ultimo respiro della Roma non bastano, l'Italia torna terza nel Ranking UEFA per nazioni. Il nostro paese, che martedì aveva raggiunto il secondo posto, è stata nuovamente superata dal Portogallo. Prima invece rimane l'Inghilterra. Di seguito la classifica aggioranta con le prime 10 posizioni, ricordando che solamente le prime due nazioni avranno diritto al quinto posto in Champions League:

RANKING UEFA STAGIONALE

1. Inghilterra 11.303

2. Portogallo 10.475

3. Italia 10.125

4. Germania 9.375

5. Spagna 9.000

6. Francia 8.642

7. Belgio 8.600

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Polonia 7.500

10. Olanda 7.333