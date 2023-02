RANIERI, Siamo carichi per il Bologna. La Cremonese...

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola: "Adesso stiamo molto bene e siamo concentrati sulla prossima sfida contro il Bologna, la vittoria col Torino in Coppa ci ha reso molto felici. Parlando personalmente sono soddisfatto, mi impegno tanto e voglio farmi sempre trovare pronto quando Italiano mi chiama in causa. Contro la Lazio non mi sarei mai immaginato la titolarità, con il mister solo all'ultimo istante sappiamo quale sarà l'undici titolare. Nella mia carriera ho giocato sempre terzino ma anche da centrale di difesa mi sono trovato bene, sia in una difesa a quattro che a tre. Gara contro il Bologna? Parliamo di una grande formazione ma noi ci stiamo preparando bene. Coppa Italia? Sfideremo la Cremonese che è riuscita a battere prima il Napoli e poi la Roma, non sarà semplice".