Ranieri leader tre anni dopo quel ritiro di Moena: capitano fatto in casa, come Carobbi

Nelle sue colonne odierne, il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio a Luca Ranieri, confermato il capitano della Fiorentina dopo la stagione scorsa. Il quotidiano ripercorre le tappe che hanno portato il difensore a diventare un leader dello spogliatoio, ricordando che sono passati esattamente tre anni da quando, nel ritiro di Moena, il primo con Italiano, Ranieri si ritrovò catapultato nel gruppo dei titolari per esigenze di liste e i problemi di Nastasic, lui che pareva essere (di nuovo) di passaggio dopo tutta la trafila nelle giovanili. Storia strana insomma, cominciata quando proprio Pioli, nel suo primo anno da allenatore a Firenze, lo chiamò in ritiro dopo il prestito al Foggia e proseguita con Montella e i primi esordi in serie A.

Seguì un lungo girovagare di prestiti, prima di salire sul treno giusto a dispetto di parecchio scetticismo. In pochi avrebbero scommesso su quel ragazzo all’inizio del ciclo Italiano, tutti però lo hanno apprezzato nell’ultima stagione quando è diventato capitano del gruppo di Palladino. Ranieri è così, un capitano per qualcuno troppo elettrico, ma al tempo stesso passionale e completamente votato alla causa viola. Qualche reazione durante le partite, anche nei confronti dei compagni di squadra, potrà non essere piaciuta ma se il centrale è stato tra i più impiegati da Palladino in una stagione in cui la Fiorentina ha raggiunto il suo miglior piazzamento nell’era Commisso significa che (anche) grazie a lui i viola sono stati capaci di vere e proprie imprese. Come quella con l’Inter, battuta 3-0 in piena emergenza e in con un tiro al volo di Ranieri che fece esplodere il Franchi. Con lui la Fiorentina ritrova un capitano formatosi in casa come non avveniva dai tempi di Carobbi, all’inizio degli Anni 80, e soprattutto si lascia alle spalle esperimenti infelici come avvenuto con Chiesa a ridosso della sua cessione alla Juventus.