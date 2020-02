Secondo quanto riportato dal portale El Pais numerosi trasferimenti del famoso procuratore Fali Ramadani, indagato per riciclaggio di denaro, starebbero passando al setaccio tra cui alcuni con la Fiorentina. Le operazioni con la società viola in questione riguarderebbero Gulan, Montiel, Kalinic, Savic, Seferovic e Jovetic. Tutti ex calciatori dell'era Della Valle.