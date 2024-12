RAKITIC, Vedere Gattuso in lacrime è stato speciale

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Stanno facendo il giro del mondo le parole che Ivan Rakitic ha rivolto al suo allenatore all'Hajduk Spalato Gennaro Gattuso: "Dopo l'ultima vittoria che ha proiettato la squadra in cima alla classifica, l'ex centrocampista del Barcellona ha raccontato: "Questi sono i momenti per cui tutti amiamo giocare a calcio. È una sensazione indescrivibile. Entriamo negli spogliatoi, vediamo il nostro allenatore Gattuso con le lacrime agli occhi, e ha vinto tutto. È stato campione del mondo, ha alle spalle 800-900 partite. Quando lui è emotivo dopo una partita come questa, è qualcosa di speciale. Noi non siamo importanti, né io né Livaja, quello che conta è la sensazione che questo club ci dà".

Tra festeggiamenti per quanto ottenuto alla Dinamo e un occhio al futuro: "Siamo molto felici e contenti, quindi stasera possiamo anche rilassarci un po'. Se qualcuno vuole bere una birra, non c'è problema. Siamo consapevoli che ci saranno altre battaglie, molte altre partite. Ci saranno momenti migliori e peggiori, ma ora ci prepariamo al massimo per la partita contro la Gorica, che è importante quanto quella di oggi".