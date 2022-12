R. CORSI, Sono a disposizione di tutti i club. Con ADL...

Rebecca Corsi, eletta nuovo consigliere della Lega Calcio, ha parlato del suo nuovo ruolo all'edizione di Empoli de La Nazione: "Sono felice che le società abbiano pensato a me per questo incarico così importante. Forse qualcuno aveva altre preferenze ma io sono a disposizione della Lega intera". Poi parlando di De Laurentiis che nonostante l'amicizia col padre Fabrizio, presidente empolese, sembrava contrario alla sua elezione: "Sinceramente non credo che fosse contrario, o comunque niente di personale. Fra noi c'è un rapporto di grande stima reciproca". Poi sul fatto di essere una donna in un ruolo così importante: "Più volte ho detto che voglio essere giudicata come persona. Prima che uomini e donne, siamo persone. In Lega lavorerò per provare a migliorare il sistema calcio, ascoltando e mettendomi a disposizione di tutti".