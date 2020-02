QUI UDINESE, Vietato perdere: e ora Gotti cambia

Contro la Fiorentina l'Udinese non può permettersi di perdere: lo sottolinea Il Corriere dello Sport che evidenzia il dato dei tre punti nelle ultime sei gare con il quale i bianconeri si presentano alla sfida. Per quanto riguarda le questioni di campo, Gotti deve fare i conti con la distorsione al ginocchio di Sema che dovrebbe mettere fuori causa lo svedese. Al suo posto il ballottaggio è tra Ter Avest e Zeegelaar, due giocatori che al momento non danno garanzie. Secondo il quotidiano ci saranno comunque novità tra i bianconeri. Ci sono giocatori, leggi Fofana, che hanno bisogno di rifiatare. Al posto del francese potrebbe essere schierato uno tra Walace e Jajalo, con Mandragora spostato al ruolo di mezzala. In difesa potrebbe rientrare dopo tre mesi Samir al posto di Nuytinck mentre in attacco Nestorovski chiede spazio.