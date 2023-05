QUI SALERNO, Granata nei guai: assenze e diffidati

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Come riportato da TuttoSalernitana.com la partita di questa sera contro la Fiorentina per i granata è fondamentale. Le dirette concorrenti alla salvezza non hanno impegni facili: lo Spezia è impegnato a Bergamo contro l'Atalanta, il Lecce a Torino contro la Juventus, l'Empoli dovrà ospitare il Bologna e l'Hellas Verona accoglierà l'Inter. Quindi, nonostante la situazione d' emergenza, caratterizzata dalla squalifica dell'allenatore Paulo Sousa, dall'assenza di Candreva e dai sei diffidati (Gyomber, Bradaric, Bron, Pirola, Vilhena e Piatek), la Salernitana dovrà approfittare di questa ghiotta occasione per portarsi ad un passo dalla salvezza. Anche la Fiorentina però continua a rincorrere l'Europa e, come ha affermato anche il tecnico viola Vincenzo Italiano, non regalerà niente a nessuno, rischierando anche i titolari che hanno riposato nella scorsa giornata contro la Sampdoria.