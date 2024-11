QUI INTER, Il verdetto su Frattesi e Acerbi slitta a domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scioglimento del dubbio sulla presenza di Francesco Acerbi e Davide Frattesi tra i convocati per Fiorentina-Inter slitta a domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, solo alla vigilia della gara del Franchi Simone Inzaghi deciderà se portare o meno con sé i due giocatori, che oggi hanno fatto progressi per quanto riguarda il completo recupero dai rispettivi infortuni ma che restano comunque in dubbio.