Quarta maglia, la Fiorentina lancia "Giglio Eterno": da oggi in vendita, i dettagli

Attraverso i suoi canali ufficiali, la Fiorentina ha ufficializzato il lancio della quarta maglia di questa stagione. La divisa, dal nome "Giglio Eterno", è stata presentata ieri pomeriggio in centro a Firenze, e da oggi è in commercio con 1926 esemplari (numero non casuale, di richiamo all'anno di nascita del club). Questo il comunicato della società:

Kappa® e ACF Fiorentina sono entusiasti di presentare il nuovo QUARTO KIT per la stagione 2024-2025, frutto di una collaborazione esclusiva con LuisaViaRoma.

LuisaViaRoma, celebre fashion retailer internazionale, unisce le forze con il brand degli Omini e la Fiorentina per creare la collezione che racconta il “Giglio Eterno”, simbolo dell'incontro tra la città di Firenze, l'universo sportivo e quello della moda, dando vita a una sinergia che valorizza e rafforza questi mondi.

Grazie a questa partnership, Kappa® abbraccia nuovamente la moda luxury, mentre LuisaViaRoma continua a consolidare la sua posizione nel mondo dell’athleisure e dello sport, arricchendo la propria offerta con una prospettiva innovativa: le nuove divise della Fiorentina si distinguono per una tonalità di viola sfumato su un nero predominante e per la presenza di loghi e sponsor iridescenti che esaltano l'innovativo design. Un dettaglio distintivo della jersey è il colletto, un elemento che si ispira alle linee classiche ed eleganti della polo.

L’obiettivo della collaborazione è rafforzare il legame con la community di Firenze, presentando il nuovo kit del Club in modo non convenzionale che rifletta il patrimonio e lo spirito dinamico della città. Questa partnership fonde inoltre la tradizione con il gusto contemporaneo delle nuove generazioni.

La versione KOMBATTM PRO, progettata per massima performance, è realizzata con tecnologie avanzate, tra cui tessuti ultraleggeri e cuciture in nylon stretch, per garantire un comfort ottimale e totale libertà di movimento.

La Tecnologia Hydroway Protection assicura un'eccezionale traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, rendendo la maglia ideale per ogni situazione. Si tratta di una versione in edizione limitata e numerata da 1 a 1926, anno di fondazione della ACF Fiorentina. Verrà distribuita in un elegante cofanetto nero con loghi iridescenti: un vero e proprio pezzo da collezione disponibile nei negozi LuisaViaRoma, oppure online su luisaviaroma.com, fiorentinastore.com e kappa.com.

La collezione Kappa® x LuisaViaRoma x ACF Fiorentina sarà indossata dalla squadra per la prima volta durante la partita Fiorentina-Genoa, in programma per domenica 2 febbraio.

Il kit include anche pantaloncini, calzettoni e una anthem jacket, il capo iconico che verrà indossato dai giocatori prima della partita, al momento dell’ingresso in campo mentre suonano le note dell’inno viola.

La divisa è anche disponibile in versione KOMBATTM, acquistabile sul sito ufficiale della Fiorentina, in tutti i selezionati Fiorentina Store e Robe di Kappa store, oppure su kappa.com.

Il kit sarà disponibile a partire dal 31 gennaio 2025 a questo link https://www.fiorentinastore.com/it/kit-gara/fiorentina-x-luisaviaroma?fr=1&utm_source=sitoclub&utm_medium=comunicato&utm_campaign=4thkit