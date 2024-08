PUSKAS A., Altra vittoria: 3-1 al Nyiregyhaza e primato

FirenzeViola.it

Quarta vittoria di fila tra campionato e Conference League per la Puskas Akademia: la squadra ungherese che la Fiorentina potrebbe affrontare nei playoff della terza competizione Uefa (in programma tra il 22 e il 29 agosto, con andata in casa e ritorno in trasferta per i viola) ha infatti sconfitto per 3-1 il Nyiregyhaza nella terza giornata della OTP Bank Liga (la lega magiara), guadagnando così la testa della classifica con 9 punti.

La formazione allenata dallo slovacco Hornyák giovedì prossimo sarà impegnata in casa per il ritorno del terzo turno preliminare di Conference contro l’Ararat Armenia, già sconfitto per 1-0 pochi giorni fa nella gara d’andata.