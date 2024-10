PUPI AVATI, Fonseca potrebbe fare il portiere di palazzo

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image

Pupi Avati, noto regista bolognese e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, dove ha anche commentato l'inizio di stagione dei rossoneri, puntando il dito in particolare verso due persone: "La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna, ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista".

Non è esente da colpe però anche Fonseca, per il quale Pupi Avati trova un ruolo particolare qualora invece del tecnico il suo mestiere fosse l'attore: "In un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic".