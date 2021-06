PULGAR, Sospiro di sollievo dopo il ko: "Sto meglio"

Sospiro di sollievo per il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar: il cileno infatti sta già molto meglio dopo l'infortunio rimediato in Copa America nei giorni scorsi. Il mediano, intervenuto in una diretta Instagram assieme al compagno Isla, ha infatti rassicurato tutti i tifosi cileni: "Sto già molto meglio, grazie. Adesso vigliamo arrivare ai quarti di finale della competizione".